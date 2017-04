Neale Donald Walsch: Les humains peuvent-ils dépasser la génétique









Nous avons conclu la semaine dernière en disant que la question qui se pose maintenant à l’humanité est: avons-nous le désir de franchir la prochaine étape de notre processus d’évolution? Avons-nous le désir de considérer au moins comme possibles certaines notions, idées et messages d’une Nouvelle Théologie qu’on ne peut vérifier par une expérience mutuelle ou comparable? Êtes-vous, sur le plan individuel, désireux de déplacer votre "terrain de vie" (c'est-à-dire toute votre façon d’être en ce monde, toute votre façon de traverser la vie) d’une plateforme reposant sur l’Esprit à un point d’élévation reposant sur l’Ame? Êtes-vous prêts à partir d’un point différent de votre façon de voir les choses, de voir la Vie?



Eh bien, continuez cette semaine en observant que si vous le faites, vous aurez tout changé. Vous aurez changé votre Etre, ce qui vous ouvrira un nouvel espace de Conscience, ce qui à son tour élèvera votre niveau de Perception, ce qui à son tour modifiera du tout au tout votre Perspective, ce qui à son tour déplacera votre Perception, ce qui à son tour réalignera vos Croyances de façon bouleversante, ce qui à son tour produira des Comportements tout neufs, ce qui enfin aboutira à une Expérience totalement différente.



C'est ce déplacement de notre expérience, sur le plan individuel et collectif, qui constitue la prochaine étape de l'évolution de notre espèce. Pourtant, ce déplacement, c'est quelque chose qu'il nous faut créer, ce n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement quand nous parvenons à une certaine époque ou arrivons à un stade de développement particulier. Ce déplacement est quelque chose que nous devons choisir en conscience lorsque nous atteignons cette époque et ce stade.



Nous sommes au moment de ce que la futurologue Barbara Marx Hubbard appelle l'Evolution Consciente. C'est à dire que nous avons conscience de ce dont nous avons conscience et nous choisissons en toute conscience CE dont nous choisissons d'ETRE conscients à l'avenir.



C'est comme une personne qui choisit délibérément de mesurer 1,80 mètre et qui fait en sorte que cela arrive plutôt que de regarder son corps grandir en attendant de voir quand il s'arrêtera et ce qui se passera à ce moment-là.



Peut-on choisir délibérément de mesurer 1,80 m? Peut-on dépasser son programme génétique? Sommes-nous de simples créatures biologiques enchainées à notre ADN? Ou pouvons-nous transformer notre ADN en Acuité Divine Naturelle de l’Ame pour devenir, sur le plan métaphysique, sinon physique, des êtres entièrement neufs?



Est-il possible que (contrairement aux énergies physiques de notre être, virtuellement immuables, et qui exigent des années, des décennies, des siècles ou même des millénaires pour que notre espèce se modifie au cours du processus d’évolution) les énergies métaphysiques soient assez délicates pour qu’on puisse leur imprimer une marque en un temps beaucoup, beaucoup moins long? Est-ce que c’est comme le vent qui déplace légèrement les rideaux de dentelle, mais ne fait pas bouger la roche (ou n’en a pas besoin)?



Je crois que oui. Et je crois que nous sommes en ce moment-même, en tant qu’espèce, au bord du précipice d’Une Ere Nouvelle. Les vents du changement soufflent, et nous sommes sur le point de voir ce qui se trouve derrière les rideaux. Contrairement au Magicien d’Oz, cependant, nous n’allons pas y découvrir un imposteur ou un charlatan. Au lieu de cela, nous allons trouver au-delà du voile un premier aperçu de Qui Nous Sommes Vraiment.



Et alors, enfin, nous serons libres.



Neale Donald Walsch

Un grand merci à Jean-Louis pour la traduction de ce texte

Source: The CWG Foundation Weekly Bulletin



